Mercato - Barcelone : Le clan Vidal envoie un message clair à Conte !

Publié le 27 mai 2020 à 23h30 par D.M.

Alors qu’Antonio Conte n’a jamais caché son admiration pour Arturo Vidal, l’entourage du Chilien a assuré que le joueur restera au FC Barcelone afin de tenter de remporter la Ligue des champions.

Proche d’un départ lors du dernier mercato hivernal, Arturo Vidal pourrait bel et bien quitter le FC Barcelone cet été. Le profil du milieu de terrain plairait énormément à l’entraîneur de l’Inter, Antonio Conte, qui rêverait de recruter un joueur qui a évolué sous ses ordres entre 2011 et 2014 à la Juventus. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , Arturo Vidal pourrait notamment servir de monnaie d’échange dans le cadre de l’opération Lautaro Martinez et ainsi prendre la direction de l'Inter.

Vidal veut rester au Barça a cause... de la Ligue des champions