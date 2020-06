Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho passerait la seconde !

Publié le 25 juin 2020 à 1h30 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich et le FC Barcelone ne compteraient pas sur lui pour la saison prochaine, Philippe Coutinho se tournerait vers… Everton !

Et si le salut de Philippe Coutinho se trouvait du côté… de Liverpool ? Prêté avec option d’achat au Bayern Munich, le club bavarois compterait conserver le Brésilien jusqu’à la fin de la saison, à savoir fin août, mais pas pour une durée plus importante. Ainsi, si le FC Barcelone ne parvenait pas à l’envoyer ailleurs, Coutinho figurera dans l’effectif de Quique Setién la saison prochaine. Pas vraiment désiré au Barça , qui chercherait à le vendre pour renflouer ses caisses, Coutinho ne disposerait pas d’une flopée d’alternatives pour son avenir. Et le club le plus apte à s’attacher ses services en l’état actuel des choses serait le voisin des Reds , à savoir Everton.

Everton pour relancer Coutinho ?