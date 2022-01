Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un message clair pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 23 janvier 2022 à 22h00 par P.L.

En quête de renfort notamment dans le secteur défensif, le FC Barcelone suivrait avec attention l'évolution de la situation de Niklas Süle, en fin de contrat en juin prochain. Toutefois, le Bayern Munich ne compterait pas laisser son joueur partir aussi facilement.

Désireux de se renforcer mais disposant de moyens assez restreints à cause d’une situation économique délicate, le FC Barcelone pourrait bien se tourner vers le marché des agents libres. Joan Laporta aurait placé plusieurs noms de joueurs en fin de contrat en juin prochain sur ses tablettes, et notamment dans le secteur défensif où Andreas Christensen, César Azpilicueta et Niklas Süle ont récemment été liés au club catalan. Mais pour ce dernier, le Bayern Munich ne compterait pas se laisser faire pour autant.

Le Bayern a fait une offre pour Süle