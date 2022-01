Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur du Bayern aurait des exigences colossales !

Publié le 21 janvier 2022 à 23h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Niklas Süle serait dans le collimateur du FC Barcelone. Alors qu'il serait de plus en plus proche d'un départ du Bayern, le défenseur allemand souhaiterait rencontrer une nouvelle fois sa direction pour tenter de trouver une solution. Et pour parapher un nouveau bail en Bavière, Niklas Süle réclamerait environ 10M€ annuels.

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone serait en quête de coups à prix mini. Alors que Niklas Süle sera en fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Xavi aurait donc placé son nom sur ses tablettes pour tenter de le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Toutefois, le club bavarois aurait encore une chance de pouvoir s'entendre avec Niklas Süle pour une prolongation.

Niklas Süle veut se réunir une nouvelle fois avec la direction du Bayern