Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sur le point de boucler un dossier chaud ?

Publié le 15 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Marc-André ter Stegen serait proche de trouver un accord pour prolonger son bail avec le FC Barcelone.

« Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, notre philosophie et notre idée du football vont très bien ensemble. Il y a actuellement des discussions, mais il n'y a pas de hâte de ma part ». Il y a quelques jours, Marc-André ter Stegen affichait sa volonté de rester au FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour le club blaugrana qui a bien l'intention de faire du portier allemand l'un de ses cadres pour le futur. Et les négociations pour une prolongation avanceraient de façon positive.

Proche d'un accord avec ter Stegen ?