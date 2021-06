Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort le grand jeu pour Messi !

Publié le 22 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Après Joan Laporta, Ronald Koeman a lui aussi incité Lionel Messi à prolonger son contrat au FC Barcelone, son engagement actuel prenant fin le 30 juin prochain.

Alors que le contrat de Lionel Messi expirera le 30 juin, le FC Barcelone travaille d’arrache-pied pour tenter de convaincre le capitaine du Barça et son entourage d’accepter les termes proposés par Joan Laporta. À savoir un contrat pour les deux prochaines années pour qu’il puisse avoir le temps de remporter, selon le président du FC Barcelone, une nouvelle Ligue des champions avec le club culé. « Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, on comprend la position de l'autre partie et on sait ce que l'on veut tous, donc il y a de la tranquillité. Mais si vous me demandez ce que je veux, je dirais que le plus tôt sera le mieux, il nous aiderait à bien des égards. Sa prolongation serait un pôle d'attraction de certaines opérations que nous essayons de conclure. Cela nous aiderait à bien des égards que Messi nous dise oui le plus tôt possible. En Liga, le fair-play financier est beaucoup plus rigoureux que dans les autres championnats. J'espère que nous ferons tous preuve de bon sens. Ce que nous voulons, c'est qu'il signe, pour deux ans, espérons-le, et que nous gagnons la Ligue des champions l'année prochaine ».

Après Laporta, Koeman évoque la prolongation de Messi