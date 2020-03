Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ndombele, Tottenham... Aulas fracasse la presse catalane !

Publié le 29 mars 2020 à 1h30 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Jean-Michel Aulas avait bloqué le transfert de Tanguy Ndombele au FC Barcelone l’été dernier, le principal intéressé a tenu à démentir ces informations sur son compte Twitter.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Tanguy Ndombele aurait déjà pu rejoindre le club catalan l’été dernier. Seulement, en dépit du fait que son nom figurait sur les tablettes des Blaugrana , l’international français a finalement rejoint Tottenham, un club qu’il souhaiterait déjà quitter dans la mesure où ses rapports avec José Mourinho seraient compliqués. Et si le joueur de 23 ans n’a pas rejoint le Barça l’été dernier, cela serait principalement la faute de Jean-Michel Aulas. En effet, Mundo Deportivo a annoncé ce samedi que le président de l’OL s’était senti lésé après le départ de Samuel Umtiti en 2016 et n’aurait ainsi rien fait pour faciliter la tâche des Catalans avant d’accepter l’offre des Spurs . Des accusations auxquelles Jean-Michel Aulas a tenu à répondre quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux.

« Faux et idiot »

Sur Twitter, Jean-Michel Aulas a tenu à démentir le fait d’avoir bloqué le départ de Tanguy Ndombele au FC Barcelone l’été dernier, profitant de l’occasion pour pointer du doigt le manque d’éthique du média catalan ayant sorti cette information. « Faux et idiot, démentez vite ce genre de bêtises qui ne vous honorent pas : il y a tellement plus important et plus grave en ce moment », a écrit Jean-Michel Aulas.