Mercato - Barcelone : Aulas aurait joué un mauvais tour à Bartomeu avec cet international français !

Publié le 28 mars 2020 à 20h00 par H.G.

De nouveau annoncé dans le viseur du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Tanguy Ndombele pourrait avoir une deuxième chance de rejoindre le club catalan. Et cette fois, il ne devra pas faire face à Jean-Michel Aulas, qui aurait empêché le transfert de se réaliser l’été dernier.

Le FC Barcelone pourrait connaitre un véritable bouleversement de son entrejeu l’été prochain. En effet, alors qu’Ivan Rakitic et Arturo Vidal sont âgés de 32 ans et qu’ils seront en fin de contrat en juin 2021, le club catalan pourrait décider de se séparer de ses deux joueurs lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts plutôt que de les laisser s’en aller gratuitement un an plus tard. Cependant, en dépit du fait que ceux-ci n’affichent pas leur meilleur visage sur le terrain ces derniers mois, le Barça devra compenser leur absence en recrutant un nouveau profil capable de jouer à des positons différentes dans l’entrejeu. Dans cette perspective, le FC Barcelone aurait coché le nom de Tanguy Ndombele, qui est en difficulté depuis son arrivée à Tottenham l’été dernier et qui était déjà annoncé dans le viseur des Blaugrana l’été dernier. Et à en croire les dernières révélations de la presse catalane, l’échec du dossier lors du précédent mercato estival aurait pour cause Jean-Michel Aulas.

Aulas se serait vengé du transfert d'Umtiti !