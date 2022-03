Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit le feu vert pour cet ancien de Ligue 1 !

Publié le 15 mars 2022 à 23h10 par Th.B.

Alors que Raphinha est devenu indiscutable dans le onze de départ de Leeds United, le Brésilien figurerait dans le viseur du FC Barcelone et cet intérêt semblerait être réciproque.

Comme ce fut le cas lors du mercato estival et la session hivernale des transferts, le FC Barcelone devrait se montrer une nouvelle fois particulièrement actif à la prochaine intersaison. Hormis les dossiers Erling Braut Haaland, Franck Kessié ou encore Andreas Christensen, le FC Barcelone semblerait garder un oeil sur d’autres potentielles opérations comme la piste menant à Raphinha. Joueur de Leeds United, passé par le Stade Rennais, le Brésilien figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone.

Un intérêt réciproque entre le Barça et Raphinha !