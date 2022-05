Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare du très lourd pour cet été !

Publié le 1 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

En pleine reconstruction, le FC Barcelone voit les choses en grand. Cet été, le club catalan pourrait ainsi frapper très fort sur le marché des transferts.

Depuis quelques mois maintenant, Joan Laporta a décidé de repartir d’une page blanche au FC Barcelone. Xavi a ainsi été appelé sur le banc de touche et le voilà désormais aux commandes. La reconstruction a alors démarré cet hiver avec plusieurs arrivées et cela va se poursuivre cet été. Bien que les finances du Barça ne soient toujours pas au top, Joan Laporta ne manquerait pas d’ambitions pour cette intersaison. Et en conférence de presse, Xavi a confirmé les plans des Blaugrana.

« Nous devons avoir deux joueurs de haut niveau par poste »