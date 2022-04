Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La clé du dossier Ousmane Dembélé est dévoilée !

Publié le 1 mai 2022 à 3h30 par Thibault Morlain

Si le FC Barcelone s’active pour prolonger Ousmane Dembélé, le PSG avance lui aussi ses pions. Mais cela est encore loin d’être fait pour voir le Français débarquer aux côtés de Neymar et Lionel Messi.

Où jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Arrivant au terme de son contrat avec le FC Barcelone, le Français ne manque pas d’options pour la suite de sa carrière. Tout d’abord, il pourrait prolonger avec les Blaugrana. En Catalogne, on s’active pour tenter de parvenir à un accord avec Dembélé et son agent. Mais à côté de cela, le champion du monde pourrait s’engager libre dans un autre club et ainsi recevoir une grosse prime à la signature. Cela pourrait être le cas au PSG, où on préparerait également le terrain pour Ousmane Dembélé. Mais quelques points seraient encore à éclaircir…

Qui sera l’entraîneur du PSG ?