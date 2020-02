Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut déjà saliver pour le «nouveau Cristiano Ronaldo»

Publié le 3 février 2020 à 3h30 par A.M.

Cet hiver, le FC Barcelone s'est montré très discret, mais en a toutefois profité pour boucler le recrutement de Francisco Trincao en vue de la saison prochaine. Une excellent choix à en croire Ricardo Sa Pinto.

Bien qu'aucun joueur ne soit venu renforcer le FC Barcelone en vue de la seconde partie de saison, le club blaugrana a préparé l'avenir en bouclant l'arrivée de Francisco Trincao (20 ans). Grand espoir du football portugais, le jeune portugais s'est engagé avec le Barça jusqu'en 2025 contre un chèque de 31M€. Toutefois, Trincao restera au Sporting Braga jusqu'à la fin de la saison avant de rejoindre la Catalogne l'été prochain. Et selon son ancien entraîneur, Ricardo Sa Pinto, les Catalans ont réalisé un très joli coup.

«Le FC Barcelone a fait un grand recrutement»