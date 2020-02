Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le «nouveau Cristiano Ronaldo» aurait pu échapper au Barça...

Publié le 2 février 2020 à 9h30 par La rédaction

Alors qu’il s’est engagé avec Barcelone, qu’il rejoindra à l’issue de la saison, Francisco Trincão aurait pu signer à la Juventus cet hiver. Explications.

Le FC Barcelone tient sûrement un des joueurs les plus prometteurs d'Europe. En arrachant Francisco Trincão à Braga cet hiver contre 31M€, le Barça a réalisé un sacré coup, bien que le jeune ailier (20 ans) ne rejoindra Barcelone que l’été prochain puisqu'il finira la saison avec le club portugais. En revanche, Trincão ne devrait pas être le successeur tant attendu de Luis Suarez en raison du poste du Portugais, plus ailier que buteur. Et si le club catalan n'a pas recruté d'attaquant cet hiver, il aurait également pu connaitre un échec avec le prodige lusitanien, que certains annoncent comme le prochain Cristiano Ronaldo...

La Juventus était également sur Trincão cet hiver