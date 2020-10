Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça dégaine une offre pour un joueur de Guardiola !

Publié le 1 octobre 2020 à 19h00 par A.M.

En quête d'un défenseur central, le FC Barcelone serait passé à l'action pour recruter Eric Garcia en transmettant une offre à Manchester City.

Après avoir bouclé l'arrivée de Sergiño Dest pour 21M€ + 5M€ de bonus, le FC Barcelone tentera de recruter un nouveau défenseur central comme l'a fait savoir Ronald Koeman en conférence de presse : « Un poste n'est pas plus important que l'autre. Ce sont deux positions dans lesquelles nous sommes un peu faibles. Avec Gérard (Pique), Lenglet et Araujo, nous sommes à court. C'est pourquoi nous avons fait monté Santi (Ramos) du Barça B. J'ai des doutes concernant le poste le plus plus important à renforcer ».

Le Barça offre 8M€ + 2M€ de bonus pour Eric Garcia