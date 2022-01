Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’y arrivera pas pour Dembélé

Publié le 18 janvier 2022 à 22h20 par La rédaction

Les médias catalans affirment qu’Ousmane Dembélé maintient sa position de ne pas prolonger, au-delà de l’ultimatum fixé par Barcelone. Analyse.

Ces dernières heures, le média Cadena Ser a affirmé que le clan Dembélé n’avait pas varié de position et qu’il n’avait toujours pas l’intention d’accepter l’offre de prolongation du FC Barcelone et qu’il restait sur son projet d’une signature libre en fin de saison.

Position logique

A l’analyse, cela apparaît tout à fait normal, logique et évident, et il n’y a qu’au sein de la direction du FC Barcelone que l’on semble s’offusquer du fait que l’attaquant français refuse d’accepter… une offre inacceptable. Quel attaquant libre, en pleine force de l’âge, accepterait de prolonger avec un salaire sérieusement revu à la baisse dans un club ne garantissant plus des perspectives sportives de top niveau, alors qu’il aura un maximum de chances d’obtenir un contrat XXL ailleurs dans six mois ? Sans compter que le Barça a déjà recruté un autre ailier droit, ce qui augmente le soupçon légitime qu’il cherche à prolonger Dembélé avant tout pour des raisons financières, afin de baisser la masse salariale et d’éviter qu’il ne parte libre. Dans ces conditions, il apparaît tout à fait inévitable que l’attaquant tricolore maintienne sa position et quitte Barcelone à la fin de son contrat en juin prochain.