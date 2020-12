Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est prévenu pour cette ancienne piste de l'OM !

Publié le 10 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone recherche un attaquant pour suppléer Martin Braithwaite, Darwin Nunez serait suivi par les Blaugrana. Mais Benfica ne serait pas vendeur.

La carrière de Darwin Nunez s'accélère ces derniers mois. Après une saison réussie du côté d'Almeria, le joueur formé à Penarol a attiré les convoitises de plusieurs clubs européens cet été. Dans sa quête d'un buteur, l'OM s'était placé sur le dossier, mais Benfica a finalement eu le dernier mot. L'attaquant de 21 ans a été recruté pour 24M€ et est ainsi devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club lisboète, mais aussi du championnat portugais. Et alors que les attentes pèsent naturellement sur ses épaules, l'international uruguayen continue d'attirer les foules.

Benfica ne lâcherait pas Darwin Nunez