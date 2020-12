Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est maintenant ou jamais pour Paul Pogba !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h15 par Th.B.

Suite à la bombe lâchée par Mino Raiola lundi soir, Ole Gunnar Solskjaer a refusé d'assurer qu'il voulait que Paul Pogba poursuive à Manchester United. Une position qui en dit long selon un journaliste de The Athletic qui s'est projeté sur son avenir qui porurrait ainsi s'écrire au PSG.

« Plus vite l’agent de Pogba se rendra compte que le football est un sport collectif, mieux ce sera. Je ne veux pas dépenser d'énergie à lui répondre » . Après l'élimination de Manchester United mardi soir en raison de la défaite des Red Devils sur la pelouse du RB Leipzig, Ole Gunnar Solskjaer était sans surprise interrogé sur l'avenir de Paul Pogba qui ne dessinait pas à Manchester selon agent Mino Raiola. L'entraîneur de Manchester United faisait passer le message évoqué ci-dessus. De quoi laisser le doute planer sur la suite des opérations pour Pogba alors que plusieurs clubs resteraient en embuscade à l'image du PSG notamment.

Une histoire définitivement terminée entre Pogba et Manchester