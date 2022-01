Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça est dans l’impasse avec Ousmane Dembélé !

Publié le 20 janvier 2022 à 23h05 par La rédaction

Xavi s’est exprimé sur le dossier Ousmane Dembélé ces dernières heures. Décryptage.

Interrogé dans les médias espagnols, Xavi a fixé la ligne de conduite du FC Barcelone dans le dossier Ousmane Dembélé, et elle est très claire : « Avec Ousmane, nous sommes dans une situation complexe et difficile. Le club a pris la décision que s'il ne renouvelle pas, nous devrons trouver une solution. Mateu est en pourparlers avec son agent depuis cinq mois. Soit il renouvelle, soit nous devrons trouver une solution. Il s'agit d'une situation complexe. J'ai été très honnête avec lui, ce n'est agréable pour personne. Nous devons examiner les intérêts du club et décider de ce qui est le mieux pour le club. Soit on demande au joueur de renouveler son contrat, soit nous devons chercher une porte de sortie. Il n'y a pas d'autres solutions. Nous sommes dans une situation compliquée. J'ai été très clair avec Ousmane. Il veut renouveler, mais ce n'est pas lui qui prend la décision et en tant que club, nous devons en prendre une. C'est dommage, car d'un point de vue footballistique, il sait quel est le projet. Il a joué autant de minutes que possible et il a le dessus ».

Le Barça agit comme s’il était en position de force…

Que faut-il en penser ? Très clairement, le coach confirme la mise de pression mise par le président Laporta, à savoir que le Barça va absolument vouloir vendre Dembélé cet hiver s’il ne prolonge pas. Le problème, c’est que cette position n’est pas tenable pour la simple raison qu’Ousmane Dembélé est tout à fait dans son droit de ne pas vouloir prolonger aux conditions proposées par le club, a fortiori compte tenu de son statut de joueur libre en juin. Le Barça agît comme s’il était en position de force sur ce dossier, alors qu’il est au contraire en grande vulnérabilité sachant que le joueur a tout intérêt à attendre l’été prochain pour signer dans un nouveau club.