Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça connaît les conditions pour cet international français !

Publié le 11 décembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’Anthony Martial veut quitter Manchester United cet hiver selon les propres mots de son agent, le FC Barcelone saurait désormais à quoi s’en tenir sur le dossier Martial.

Offensivement parlant, Xavi Hernandez aimerait témoigner d’un ou de plusieurs renforts que ce soit cet hiver ou au cours du prochain mercato estival. Les pistes se multiplieraient et celle menant à Ferran Torres semble être la priorité actuelle du FC Barcelone. Cependant, lors d’un voyage à Manchester, le directeur exécutif Mateu Alemany aurait profité de ce séjour afin de prendre la température pour Torres (Manchester City) et Anthony Martial (Manchester United). C’est du moins l’information que ARA confiait dernièrement. Et il se pourrait que la porte soit grande ouverte pour un prêt de Martial cet hiver comme son agent Philippe Lamboley l’a assuré à Sky Sports. « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il n’a pas envie de rester en janvier et je vais bientôt parler au club ». Et Anthony Martial aurait d’ailleurs les idées claires pour le prêt en question.

Martial veut un club de haut standing pour l’accueillir cet hiver !