Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fixé ses conditions pour le départ de Messi !

Publié le 25 août 2020 à 23h00 par B.C.

Déterminé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi souhaiterait utiliser la clause présente dans son contrat afin de résilier unilatéralement son bail. Néanmoins, le club culé n'envisage pas de laisser partir gratuitement son joueur mais pourrait se résoudre à un compromis...

C'est un séisme qui pourrait s'abattre sur le FC Barcelone. Figure emblématique du club culé, Lionel Messi veut quitter la Catalogne durant le mercato. L'attaquant de 33 ans a en effet informé ses dirigeants ce mardi soir qu'il souhaitait utiliser la clause présente dans son bail afin de résilier son contrat. Cependant, le Barça ne compte pas laisser faire sa star. En effet, au sein du club, on explique que Messi avait jusqu'au 10 juin pour lever cette clause, mais le joueur n'en a que faire et estime que cette clause de résiliation est bel et bien valable du fait de la situation exceptionnelle due à l'épidémie de coronavirus. Si certains médias assurent que le Barça attendrait une offre de 700M€, soit le montant de sa clause libératoire, pour vendre Messi, la réalité serait tout autre.

Le Barça condamné à se séparer de Messi ?

D'après les informations de la RAC1 , le FC Barcelone tient pour acquis le fait qu'il ne pourra pas retenir Lionel Messi contre son gré. Ainsi, si l'Argentin ne change pas d'avis dans les prochains jours, son départ sera inéluctable. Le club catalan ne souhaite toutefois pas lâcher sa star gratuitement, mais l'écurie intéressée par ses services ne sera pas contrainte de débourser 700M€. L'idée serait de demander une somme conséquente pour Lionel Messi, mais bien en dessous de sa clause libératoire.