Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça au bord d’une crise interne à cause d’Abidal ?

Publié le 2 février 2020 à 22h30 par H.G.

Mécontent de son rôle au sein de l’organigramme du FC Barcelone et des résultats de son travail, Éric Abidal aurait demandé à rencontrer Josep Maria Bartomeu prochainement.

Le travail d’Éric Abidal n’a pas porté ses fruits cet hiver. En effet, alors que le FC Barcelone s’était lancé en quête d’un nouvel attaquant pour pallier la blessure de Luis Suarez, aucun joueur n’a été recruté. Le Barça ne manquait pourtant pas d’idées dans la mesure où le club catalan avait été annoncé sur les traces de Rodrigo Moreno, Cédric Bakambu ou encore de Dusan Tadic. Ces multiples échecs auraient le don d’agacer Éric Abidal, qui aurait l’impression qu’on ne lui fait pas pleinement confiance. Et dans ce climat complexe, une réunion au sommet pourrait prochainement intervenir entre le président du Barça et son secrétaire technique.

Abidal veut que son rôle soit clarifié