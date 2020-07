Mercato - Barcelone : Le Barça a un plan précis pour l'avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le coronavirus et la crise ont fortement touchés ses caisses, le FC Barcelone compterait adopter une nouvelle politique et miser sur ses jeunes pépites.

Pour renforcer son effectif, le FC Barcelone aurait deux priorités : Neymar et Lautaro Martinez. Lors du dernier mercato estival, la star brésilienne voulait absolument quitter le PSG pour faire son retour dans le club catalan. Malgré ses efforts et ceux consentis par le Barça l'été dernier, Neymar défend toujours les couleurs parisiennes, mais ni lui, ni l'écurie blaugrana n'auraient oublié l'idée de se retrouver. En ce qui concerne Lautaro Martinez, le FC Barcelone aurait fait de lui sa grande priorité pour préparer la succession de Luis Suarez. Mais avec la crise provoquée par le coronavirus, les hautes sphères barcelonaises ne devraient pas avoir les moyens de se positionner sur ces deux dossiers majeurs. Ce qui aurait poussé le Barça à mettre en place une toute nouvelle stratégie.

D'après les indiscrétions de Guillem Balague, journaliste à la BBC et chez Sport.es , le Barça aurait changé de politique et voudrait désormais miser sur ses jeunes talents. Ainsi, Ansu Fati, Riqui Puig, Ronald Araujo, Alex Collado, Trincao, Pedri et Carles Alena devraient avoir une place plus importante au sein du FC Barcelone.

Now that is fashionable to have a go at #FCB sporting policy, there is a bright light (maybe the only one). The club expect youngstairs to be used and trusted: Araujo, Ansu Fati, Riqui Puig, Collado, de Jong of course, Lautaro Martinez (if they get him)... 2 of them starting 2day pic.twitter.com/tToqq0ks7G