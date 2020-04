Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a bien un point faible dans ce dossier chaud...

Publié le 16 avril 2020 à 1h00 par La rédaction

Un élément se confirme clairement pour le mercato du FC Barcelone, notamment dans le dossier Lautaro Martinez, le buteur argentin de l’Inter. Explication.

Sur Sky Sport, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a fait le point sur le dossier Lautaro Martinez : « La clause doit être payée en une semaine, et dans ce marché je le vois comme une piste compliquée. L'Inter et le Barça négociaient sur d'autres bases. À ce jour, c'est une négociation bloquée par rapport à il y a quelques semaines. Avant l'urgence du coronavirus, c'était assez avancé avec des joueurs insérés dans l'opération, puis il y a eu des freinages inévitables et Barcelone a changé les cartes sur la table et sa proposition, qui ne va pas à l'Inter dans ces conditions et le club ne veut donc pas vendre Lautaro, sauf s'il récupère ce montant. Je n'ai pas envie de parler d'une vente certaine de Lautaro. Il est bien à l'Inter et à Milan, il est tenté par Barcelone, mais je ne pense pas qu'il forcera son transfert. Il s'adaptera à une négociation qui est actuellement bloquée ».

Barcelone n’a pas l’argent