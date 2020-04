Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui va mettre à mal la stratégie du Barça…

Publié le 15 avril 2020 à 23h15 par La rédaction

Un point clé du mercato du FC Barcelone pourrait bien conduire le club catalan dans une impasse explication.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol AS fait le point sur la situation de Samuel Umtiti, mis en vente cet été par le FC Barcelone. Selon AS , il sera très dur de se séparer du défenseur français, car le joueur n’a plus le même niveau de performance, et son prix fixé entre 30 et 40 millions pose problème. On peut aussi analyser une autre difficulté : le joueur lui-même n’est pas désireux de partir.

Stratégie fondée sur les échanges ou les ventes…

Tout cela symbolise parfaitement la grande difficulté qui attend le Barça cet été : le club a axé une grande partie de son recrutement estival sur une stratégie d’échanges ou de ventes de plusieurs cadres pour financer les deals. Le problème, c’est qu’à part Philippe Coutinho, la plupart des joueurs concernés, comme Griezmann, Umtiti, Dembélé ou encore Luis Suarez, ne sont pas dans l’optique de partir. Le mercato du Barça pourrait donc rapidement se trouver dans l’impasse.