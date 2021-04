Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'un cadre de Koeman déjà scellé ?

Publié le 22 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Alors qu'il a déjà fêté ses 32 ans, Jordi Alba a signé une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2024. Après avoir renouveler son bail, le latéral gauche du FC Barcelone a vécu une véritable descente aux enfers. Ce qui n'a pas du tout été du gout de la direction catalane. Toutefois, aujourd'hui est un autre jour, et Jordi Alba a désormais retrouvé des couleurs. Les hautes sphères du Barça devraient donc le laisser honorer son contrat jusqu'au bout. Analyse.

Arrivé à l'été 2012, Jordi Alba a rendu de précieux services au FC Barcelone lors de ces neufs dernières années. Pour cette raison, la direction catalane a décidé de le récompenser en février 2019 et de lui offrir une prolongation de contrat jusqu'au 30 juin 2024. Un pari risqué, puisque Jordi Alba est aujourd'hui âgé de 32 ans et qu'il aura déjà soufflé ses 35 bougies à l'issue de son nouveau bail. Comme l'a précisé AS ce mercredi, le FC Barcelone aurait presque regretté d'avoir fait un tel geste pour le latéral gauche espagnol, car ce dernier a eu une grosse baisse de régime après avoir rempilé. Toutefois, Jordi Alba a su se remobiliser et retrouver son meilleur niveau. Ce qui devrait lui permettre d'aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone.

Jordi Alba aurait relancé son avenir

Totalement éteint la saison dernière, Jordi Alba renait de ses cendres depuis le début de cet exercice 2020-2021. Alors qu'il a déjà inscrit 5 réalisations et offert 15 passes décisives, le défenseur de 32 ans réalise sa meilleure saison avec le FC Barcelone. De quoi faire taire ses détracteurs, mais surtout s'assurer un bel avenir au Barça. De retour à son plus haut niveau, Jordi Alba ne devrait pas être inquiété quant à son avenir d'ici la fin de son bail le 30 juin 2024, à moins qu'il ne fasse une nouvelle rechute. A suivre...