Mercato - Barcelone : Ce premier gros coup de Laporta bouclé grâce à Messi ?

Publié le 21 avril 2021 à 21h30 par A.D.

Alors qu'il quittera Manchester City le 30 juin, Sergio Agüero pourrait prendre la direction du FC Barcelone cet été. En effet, Joan Laporta serait très confiant en ce qui concerne le buteur argentin, car ce dernier serait prêt à diminuer son salaire par deux et à accepter un rôle secondaire pour retrouver Lionel Messi au Barça.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero a déjà annoncé qu'il ne portera plus les couleurs de Manchester City la saison prochaine. Selon les informations de Cuatro , El Kun aurait de grandes chances de poser ses valises à Barcelone à la fin de cette saison. En effet, Joan Laporta aurait formulé une première offre de contrat à Sergio Agüero. Une proposition d'environ 7-8M€. Et alors qu'il percevrait le double à Manchester City, soit près de 16M€ par saison, Sergio Agüero serait tout de même prêt à répondre favorablement à l'offensive de Joan Laporta.

Agüero prêt à tous les sacrifices pour retrouver Messi ?