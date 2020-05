Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de ce coéquipier de Cristiano Ronaldo déjà tout tracé ?

Publié le 6 mai 2020 à 1h00 par La rédaction

Dans le but de renforcer le secteur offensif de l’équipe de Quique Sétien, Eric Abidal souhaiterait s’attacher les services de Federico Bernardeschi. Le directeur sportif du FC Barcelone serait désormais à quoi s’attendre dans ce dossier.

La Juventus l’a dernièrement annoncé, cela discute en coulisse avec le FC Barcelone. Entre les deux grands d’Europe, de nombreux noms sont évoqués à l’instar d’Arthur Melo, Miralem Pjanic ou encore Mattia De Sciglio. Mais un autre joueur de la Vieille Dame semble particulièrement retenir l’attention du Barça : Federico Bernadeschi. L’Italien pourrait bien venir apporter un plus dans le secteur offensif de Quique Setien. Mais ce dossier serait voué à l’échec étant donné que Bernardeschi veut rester â la Juventus comme l’a assuré son agent.

« Il veut rester sous les couleurs noir et blanche »