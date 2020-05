Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Andre Villas-Boas, départ certain

Publié le 6 mai 2020 à 0h15 par La rédaction

Si l’on analyse le contexte entourant la situation de Villas-Boas, son départ de l’OM apparaît quasiment certain. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur la situation d’Andre Villas-Boas, pointant une situation complexe à venir entre le club phocéen et son entraîneur. En effet, le média explique le coach portugais a prévu de rencontrer ses dirigeants à son retour à Marseille à partir du 11 mai et qu’il attend un signe fort du club en vue de bâtir un effectif ambitieux la saison prochaine maintenant que l’OM a obtenu son billet pour la Ligue des champions. En cas contraire, Villas-Boas pourrait s’en aller, comme il avait déjà menacé de le faire l’hiver dernier.

L’issue est inexorable

A l’analyse, ce scénario du départ apparaît en fait inévitable. Compte tenu de sa situation financière extrêmement difficile, et de l’absence de perspectives de grosses ventes sur le mercato (Thauvin n’a plus qu’un an de contrat et ne veut pas partir, Payet est trop cher en salaire), il apparaît quasiment impossible pour l’OM de remplir les conditions fixées par le coach. Quant à Villas-Boas, il sait qu’avec son excellente saison avec l’OM, sa cote est bien remontée sur le marché. Il ne devrait pas manquer de propositions s’il se met sur le marché. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si Newcastle a déjà coché son nom sur la « short list » : le club anglais a probablement reçu un signe du clan Villas-Boas qu’un départ de Marseille cet été était tout à fait possible, pour ne pas dire probable…