Mercato - Barcelone : L’avenir de ce cadre de Koeman relancé par Messi ?

Publié le 13 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Le FC Barcelone a connu un triste été. Lionel Messi, légende du club, n’a pas pu renouveler son contrat, et a signé au PSG. Toutefois, ce départ pourrait totalement relancer l'avenir de Marc-André Ter Stegen.

Le Barça est prêt à disputer une nouvelle saison, cette fois-ci sans son légendaire attaquant Leo Messi. L’effectif catalan comporte cependant encore de grands joueurs, qui tenteront de faire revenir les Blaugrana sur le toit de l’Europe. L’un des cadres de l’équipe, Marc-André Ter Stegen, est en difficulté depuis quelques saisons lors des grands rendez-vous. Cela s’est particulièrement vu en Ligue des Champions, face à Liverpool, au Bayern ou au PSG. Et ses blessures récurrentes n’arrangent rien à son cas. Et selon AS , le portier est grandement attendu face au Bayern en Ligue des Champions cette saison.

Ter Stegen relancé ?