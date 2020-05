Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir d’Arturo Vidal totalement relancé ?

Publié le 14 mai 2020 à 13h00 par A.C.

Barré au FC Barcelone, Arturo Vidal ne devrait avoir aucun mal à trouver un nouveau club, cet été.

Avec Ernesto Valverde aux commandes, les choses n’allaient déjà pas au mieux pour Arturo Vidal. Son départ et l’arrivée de Quique Sétien sur le banc du FC Barcelone, n’ont pas changé sa situation. Le Chilien, qui avait tenté de forcer un départ cet hiver avant de décider de rester, n’est plus le bienvenu au Barça. Son contrat se termine en 2021 et tout porte à croire qu’il sera l’un des joueurs sacrifiés cet été par les dirigeants barcelonais, qui souhaitent récupérer le plus d’argent possible, afin de tenter le coup avec Lautaro Martinez de l’Inter, ou Neymar du PSG.

Conte voudrait absolument Vidal à l'Inter