Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro, Neymar... Le Barça va devoir trancher !

Publié le 20 mars 2020 à 4h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone a fait de Lautaro Martinez et Neymar ses deux grandes priorités. Mais le club catalan va devoir trancher.

L'été prochain, la priorité du FC Barcelone sera de se renforcer dans le secteur offensif. Il faut dire que cette saison, le club catalan n'a pas été épargné par les blessures à l'image de celles d'Ousmane Dembélé et de Luis Suarez. Une situation qui a conduit le Barça à constater un défaut quantitatif dans ce secteur de jeu et envisager de résoudre ce problème l'été prochain. Dans cette optique, Lautaro Martinez et Neymar sont les priorités.

Neymar ou Lautaro, il faudra choisir