Mercato - Barcelone : Un léger contretemps pour ce dossier chaud de Laporta ?

Publié le 19 avril 2022 à 21h00 par P.L.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le FC Barcelone prévoit de prolonger le contrat de Ronald Araujo. Mais alors qu'un accord aurait été trouvé avec le défenseur central uruguayen, Joan Laporta pourrait être victime d'un petit contretemps sur ce dossier.

Depuis un certain temps maintenant, le FC Barcelone met l’accent sur les prolongations de ses pépites. Après Ansu Fati et Pedri, le club catalan a porté sa priorité sur l’extension du contrat de Ronald Araujo. Et la formation blaugrana serait parvenue à trouver un accord avec le défenseur central, devenu essentiel dans la charnière de Xavi, il y a quelques jours. Cependant, Ronald Araujo n’a toujours pas signé son nouvel engagement. Et il pourrait bien le faire un peu plus tard que prévu.

Il n’est pas exclu qu’Araujo ne prolonge que la semaine prochaine

Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, la date n’aurait pas encore été confirmée pour la prolongation de Ronald Araujo. Le plan initial aurait été de faire signer le défenseur central uruguayen dans les prochains jours. Cependant, il ne serait pas exclu que le joueur de 23 ans paraphe son nouveau contrat la semaine prochaine. Joan Laporta pourrait être victime d’un léger contretemps dans ce dossier. Affaire à suivre.