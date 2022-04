Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta touche au but pour ce dossier brûlant !

Publié le 22 avril 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet mis à jour le 22 avril 2022 à 22h31

Depuis quelques jours maintenant, le FC Barcelone serait parvenu à trouver un accord avec Ronald Araujo pour sa prolongation. Et l'annonce du renouvellement du bail de l'Uruguayen devrait se faire dans quelques jours.

Afin de se reconstruire et de retrouver les sommets du football européen, le FC Barcelone mise sur la jeunesse pour mener à bien son projet à long terme. Dans cette optique, le club catalan a rapidement officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri. Mais Joan Laporta ne compterait pas s’arrêter là puisqu’il travaillerait aussi sur les dossiers de Gavi et de Ronald Araujo depuis quelques mois. D’ailleurs, un accord aurait été trouvé avec le défenseur pour étendre son contrat. Et l’officialisation ne devrait plus tarder.

Le Barça veut annoncer la prolongation d’Araujo dans quelques jours

Selon les informations du journaliste Toni Juanmartí, l’idée du FC Barcelone serait d’annoncer la prolongation de Ronald Araujo en début de semaine prochaine. Alors qu’un accord aurait déjà été trouvé depuis quelques jours maintenant, Joan Laporta serait en train de toucher au but avec le défenseur central uruguayen. Une excellente nouvelle pour Xavi, qui devrait pouvoir bientôt officiellement compter sur le joueur de 23 ans sur le long terme.