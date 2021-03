Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta totalement distancé pour cette pépite étrangère ?

Publié le 26 mars 2021 à 15h00 par D.M.

Jeune attaquant de 20 ans, Matthew Hoppe pourrait quitter Schalke 04 à la fin de la saison. Et de nombreuses équipes européennes seraient prêtes à sauter sur l'occasion.

Bon dernier de Bundesliga, Schalke 04 a de grandes chances d’évoluer en seconde division la saison prochaine. Une descente qui pourrait contraindre le club allemand à se séparer de nombreux joueurs à l’instar de Matthew Hoppe. Agé de 20 ans, l’attaquant américain a inscrit 5 buts en Bundesliga cette saison et aurait tapé dans l’œil de nombreux clubs européens, désireux de le recruter lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2023 avec Schalke 04, Hoppe serait dans le viseur du FC Barcelone, mais ce dernier serait déjà distancé dans ce dossier.

Matthew Hoppe au cœur d'une énorme bataille

Passé par la Barça Academy dans l’Arizona, Matthew Hoppe serait surveillé par de nombreux clubs espagnols. En plus du FC Barcelone, le FC Séville, Villarreal, et le FC Valence se seraient manifestés dans ce dossier. La formation entraînée par Javi Garcia semble être la plus déterminée puisqu’elle aurait suivi ses prestations durant toute l’année et aurait déjà contacté le joueur. Le PSV, l’Ajax et Tottenham se seraient également positionnés et auraient commencé à discuter avec Schalke 04.