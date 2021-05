Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un message clair pour la succession de Piqué !

Publié le 3 mai 2021 à 23h30 par A.C.

Joan Laporta multiplie les pistes pour rajeunir l’effectif du FC Barcelone la saison prochaine.

Cet été sera très mouvementé au FC Barcelone. Depuis le retour de Joan Laporta à la présidence, le club catalan se sent pousser des ailes. Le nouveau président du Barça a un projet très ambitieux, avec notamment le recrutement des meilleurs jeunes joueurs européens. C’est le cas avec Erling Haaland, qui devrait toutefois poursuivre au moins une année de plus au Borussia Dortmund. En Italie, le Barça lorgnerait notamment Alessandro Bastoni qui n’en finit plus d’impressionner depuis son explosion à l’Atalanta.

« Bastoni veut rester à l’Inter, dont il est un énorme supporter »