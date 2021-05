Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Lionel Messi !

Publié le 3 mai 2021 à 21h30 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2021 à 21h35

Actuellement joueur du PSV Eindhoven, Mario Gotze, 28 ans, s’est exprimé ce lundi sur son rêve de jouer avec Lionel Messi, dans son club de cœur, le FC Barcelone.

Considéré comme l’un des plus gros espoirs de sa génération, Mario Gotze, âgé aujourd’hui de 28 ans et joueur du PSV Eindhoven, semble s’être peu à peu perdu au fil de sa carrière. Dans une longue interview donnée à 11Freunde , le milieu offensif allemand s’est exprimé sur son rêve d’enfant de jouer au FC Barcelone et aux côté de Lionel Messi.

Mario Gotze rêve d'évoluer avec Messi au Barça