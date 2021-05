Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait fixé une condition pour son arrivée à Paris !

Publié le 3 mai 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera au terme de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain et qu’il est ainsi cité dans le viseur du PSG, l’international argentin ne voudrait pas venir remplacer l’une des stars parisiennes cet été.

La question de l’avenir de Lionel Messi occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du FC Barcelone. En effet, en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international argentin pourra quitter librement son club de toujours à cette date afin de relever un ultime challenge au sein d’une nouvelle écurie. En ce sens, le PSG se serait positionné pour l’accueillir et lui aurait transmis une offre contractuelle pour un engagement de deux ans plus une année optionnelle supplémentaire. Seulement voilà, Lionel Messi poserait une condition claire à sa venue dans la capitale française à en croire les derniers échos provenus du Brésil…

Lionel Messi ne veut plus porter une équipe sur son dos !