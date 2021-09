Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à faire un énorme geste pour cette pépite de Koeman !

Publié le 11 septembre 2021 à 23h10 par D.M.

Le FC Barcelone serait prêt à améliorer son offre de prolongation et proposer un contrat plus important à Pedri, courtisé par plusieurs clubs de Premier League.

Agé seulement de 18 ans, Pedri est considéré comme l’avenir du FC Barcelone. Le milieu de terrain a fait ses grands débuts dans l’effectif de Ronald Koeman la saison dernière et a réalisé des prestations intéressantes. Ravi de ses performances, Joan Laporta voudrait lui faire signer un nouveau contrat. Mais le FC Barcelone doit se méfier de la concurrence. Comme précisé par OK Diario, Pedri intéresserait fortement Manchester City et Liverpool. Mais Joan Laporta n’a pas l’intention de le vendre lors du prochain mercato estival.

Le Barça est prêt à améliorer son offre pour Pedri