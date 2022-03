Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta ouvre grand la porte à un protégé de Simeone !

Publié le 30 mars 2022 à 5h30 par Th.B.

Alors qu’il appartient à l’Atletico de Madrid, Joao Felix a été interpellé par le président Joan Laporta, bien décidé à l’attirer au FC Barcelone à l’intersaison.

Prenant régulièrement la parole ces derniers temps, à l’approche du mercato estival, Joan Laporta multiplie de ce fait les mises au point sur certains dossiers qui pourraient s’avérer importants pour la suite du marché des dirigeants du FC Barcelone. Cependant, le président du Barça a toujours voulu éviter de lâcher des noms afin de ne pas faire flamber la valeur des joueurs en question. Cela a été le cas d’Erling Braut Haaland notamment. Néanmoins, pour Joao Felix, Laporta a adopté une tout autre approche.

« Nous allons essayer »