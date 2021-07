Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta mis sous pression pour Miralem Pjanic !

Publié le 23 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Déjà sur le départ seulement un an après son arrivée à Barcelone, Miralem Pjanic pourrait revenir à la Juve. Mais le club italien jouerait avec les nerfs du Barça en faisant traîner le dossier.

Après avoir entamé son mercato en recrutant très rapidement des recrues gratuites, Joan Laporta a marqué un temps d’arrêt. Le président du FC Barcelone est focalisé sur la prolongation de Lionel Messi et la situation de ses indésirables, dont Miralem Pjanic. Un an après son arrivée, l’ancien joueur de la Juve serait sur le point de repartir. Comme révélé par le10sport.com, Chelsea et le PSG ont été sondés pour accueillir le milieu de terrain. Mais celui qui n’a jamais figuré dans les plans de Ronald Koeman semble plutôt s'envoler vers Italie. Mais pour atterrir où ?

La Juventus ferait patienter le Barça