Mercato - Barcelone : Laporta a une ouverture pour ce très gros coup !

Publié le 13 avril 2022 à 1h30 par P.L.

Cherchant à se renforcer sur le plan défensif, le FC Barcelone penserait toujours à Matthijs de Ligt. Et le club catalan pourrait profiter d'une ouverture pour s'attacher les services du défenseur central néerlandais.

Après s’être convenablement renforcé cet hiver, le FC Barcelone voudrait poursuivre son processus de reconstruction cet été. Dans cette optique, de nombreux joueurs ont été liés au club catalan jusqu’à présent, dont Matthijs de Ligt pour consolider le secteur défensif alors que Gerard Piqué s’approche de la retraite et que Samuel Umtiti et Clément Lenglet sont annoncés sur le départ. Et pour le joueur de 22 ans, le FC Barcelone pourrait avoir une ouverture.

La Juventus pose un ultimatum à de Ligt pour son avenir