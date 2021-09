Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a toujours eu un seul objectif pour l’après-Koeman...

Publié le 25 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

On commence à y voir plus clair pour la succession de Ronald Koeman, annoncé tout proche d’un départ du FC Barcelone.

En Catalogne plus personne ne se demande si Ronald Koeman va être débarqué. Désormais, on se demande plutôt quand Joan Laporta va lui montrer la porte ! Le coach du FC Barcelone est plus critiqué que jamais et les deux matchs nuls consécutifs en Liga face à Grenade (1-1) et Cadix (0-0), n’ont en rien arrangé la situation. La presse catalane assure qu’il ne devrait pas aller au-delà du mois de novembre, avec Roberto Martinez qui serait prêt à quitter la sélection belge pour le remplacer au pied levé.

Xavi, le seul rêve de Laporta