Mercato - Barcelone : Laporta a fixé un énorme ultimatum à ce crack de Xavi !

Publié le 8 février 2022 à 0h00 par P.L.

Comptant sur la jeunesse, Joan Laporta voudrait prolonger le contrat de Ronald Araujo, qui expire en juin 2023. Et le président du FC Barcelone aurait déjà fixé une date butoir pour clore ce dossier.

Après une fin de mercato mouvementée du côté du FC Barcelone, Joan Laporta doit de nouveau travailler sur ses dossiers prioritaires. De ce fait, le président catalan ferait tout son possible pour trouver un terrain d’entente avec Gavi et Ronald Araujo, et ce, pour qu’ils prolongent. L’affaire pourrait bien se compliquer pour ce dernier, qui a quelques exigences sur le plan économique malgré sa grande envie de rester au FC Barcelone. Alors que la Premier League suivrait avec attention la situation du défenseur central, Joan Laporta, lui, se serait déjà fixé une date limite pour la prolongation du joueur.

Le rendez-vous est fixé en février pour la prolongation d’Araujo