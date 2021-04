Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a dressé son plan de vol pour Coutinho !

Publié le 7 avril 2021 à 0h30 par A.D.

Pour faire une économie de 20M€ et financier son prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait l'intention de se débarrasser de Philippe Coutinho. Pour récolter un maximum d'argent pour le transfert de son milieu offensif brésilien, Joan Laporta compterait sur les écuries de Premier League.

Arrivé à l'hiver 2018 pour faire oublier le départ de Neymar, Philippe Coutinho n'a pas du tout rempli sa mission au Barça. Depuis son transfert de Liverpool, le milieu offensif brésilien n'est jamais parvenu à s'imposer dans le club catalan. Dans cette optique, la direction du FC Barcelone serait bien décidé à le vendre lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et pour obtenir gain de cause, Joan Laporta aurait monté un plan bien ficelé.

Un gros transfert en Premier League pour Coutinho ?