Mercato - Barcelone : Laporta a déjà la solution pour cet indésirable !

Publié le 24 juin 2021 à 0h30 par A.D.

Indésirable au FC Barcelone, Martin Braithwaite aurait été informé qu'il doit se trouver un nouveau club. Et les pistes ne manqueraient pas pour le buteur du Barça. En effet, Martin Braithwaite serait dans le collimateur de West Ham, Brighton, Burnley, Norwich et d'un club russe.

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, Joan Laporta a déjà recruté bon nombre de joueurs, et en particulier en attaque. En effet, le président du Barça a récupéré à la fois Memphis Depay et Sergio Agüero, et ce, pour la modique somme de 0€. Alors qu'il penserait également à s'offrir Lorenzo Insigne, Joan Laporta ne compterait plus du tout sur Martin Braithwaite et ferait le maximum pour s'en débarrasser cet été.

Direction l'Angleterre ou la Russie pour Martin Braithwaite ?