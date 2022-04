Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité éclate pour ce coéquipier de Messi !

Publié le 30 avril 2022 à 7h00 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, le FC Barcelone aurait des vues sur Lisandro Martinez, sous contrat avec l'Ajax Amsterdam. Mais certains sources démontent cette rumeur.

Malgré la récente prolongation de Ronald Araujo, le FC Barcelone pourrait se mettre à la recherche d'un défenseur central lors du prochain mercato estival. Et pour cause, Clément Lenglet et Samuel Umtiti auraient de grandes chances de quitter la Catalogne, étant donné qu'ils ne figurent plus dans les petits papiers de Xavi. A en croire la presse catalane, le FC Barcelone suivrait notamment la situation de Lisandro Martinez, partenaire de Lionel Messi en sélection argentine.

Le Barça n'envisagerait pas de recruter Lisandro Martinez