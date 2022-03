Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Haaland !

Publié le 21 mars 2022 à 1h45 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant une potentielle destination pour Erling Braut Haaland, le FC Barcelone n’aurait pas la marge financière nécessaire pour mener à bien cette opération à l’instant T.

Depuis quelque temps, le nom d’Erling Braut Haaland revient avec insistance dans les bouches des dirigeants du FC Barcelone dans le cadre d’un éventuel transfert au Barça à la prochaine intersaison. Que ce soit le président Joan Laporta, le directeur exécutif Mateu Alemany ou encore Rafael Yuste, tous évoquent ce dossier épineux dans lequel le PSG, Manchester City et le Real Madrid feraient partie intégrante. Cependant, le vice-président du FC Barcelone a fait part vendredi dernier de ses doutes quant aux capacités financières du Barça de mener à bien une telle opération. « Nous devons nous concentrer sur notre club, il y a un long chemin à parcourir. Nous avons trouvé un club avec une situation économique terrible, qui ne nous a pas permis de générer en toute équité les attentes que nous aurions dû avoir. Comme l'a dit le président, le club passe avant tout et nous ne pouvons pas faire des choses qui le mettent en danger. Je considère qu'un recrutement de cette ampleur est très difficile, même si on ne peut jamais dire qu'il est irréalisable, car le monde du football est très changeant ».

Le Barça ne pourrait pas assumer l’opération Haaland