Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour cette piste à 100M€ !

Publié le 17 mai 2020 à 11h00 par T.M.

Alors que la presse allemande a dernièrement relancé l’idée de voir Kai Havertz rejoindre le FC Barcelone cet été, du côté de l’Espagnol, on n’a clairement pas la même vision des choses.

A 20 ans, Kai Havertz pourrait bien connaitre ses derniers moments en tant que joueur du Bayer Leverkusen. En effet, le prodige allemand est très courtisé, en particulier par le FC Barcelone. Ces derniers jours, la presse d’outre-Rhin assurait ainsi que le club catalan était très intéressé et qu’une opération comprenant Emerson pourrait notamment se monter entre les deux clubs. Une information rapidement démentie par Mundo Deportivo , qui assurait qu’Eric Abidal n’était en aucun cas intéressé par Havertz, dont le prix est estimé à 100M€. Et c’est désormais de As d’en rajouter une couche dans ce dossier.

Le Barça a d’autres priorités !

Le FC Barcelone a donc souhaité mettre les choses au point face aux rumeurs entourant Kai Havertz. Ainsi, pour le média ibérique, des sources proches du club catalan ont assurait que le joueur du Bayern Munich n’était actuellement pas un objectif étant donné que les priorités étaient ailleurs. Lautaro Martinez serait l’objectif numéro 1 et pour ce qui est du milieu de terrain, on regarde plutôt Miralem Pjanic ou même Fabian Ruiz, bien que cela soit compliqué pour le joueur de Naples. Au Barça, il n’est donc pas question d’une arrivée de Kai Havertz.