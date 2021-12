Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta attend une réponse pour le départ de cet indésirable !

Publié le 28 décembre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors qu’un accord a été trouvé pour le départ de Luuk de Jong du FC Barcelone, le club catalan attendrait que le buteur néerlandais donne son aval.

Recruté dans le cadre d’un prêt d’un an auprès du Séville FC à la fin du mercato estival sur demande de Ronald Koeman, Luuk de Jong est devenu un élément indésirable au FC Barcelone depuis que le technicien néerlandais a été remplacé par Xavi sur le banc catalan. De ce fait, il est annoncé que le Barça souhaite se séparer de lui dès cet hiver, et c’est dans cette perpective qu’il est avancé dans la presse qu’un accord a été trouvé entre le club catalan, l’écurie andalouse et le Cádiz CF pour que la troisième équipe citée l’accueille lors des six prochains mois.

La réponse de Luuk de Jong est attendue