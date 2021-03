Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La succession de Koeman chamboulée par Mourinho ?

Publié le 28 mars 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman n’est pas encore acté, Joan Laporta s’intéresserait notamment à Julian Nagelsmann et Brendan Rodgers en cas de départ du Néerlandais. Deux pistes également activées par Tottenham.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman a vécu une première saison compliquée en Catalogne. Et alors que Joan Laporta vient d’être élu président, l’avenir du Néerlandais reste incertain. Le nouveau patron des Blaugrana n’a pas encore confirmé dans ses fonctions Ronald Koeman, et d’après la presse étrangère, plusieurs entraîneurs retiendraient l’attention de Laporta, à l’instar de Julian Nagelsmann (Leipzig) et Brendan Rodgers (Leicester). Deux profils également à l’étude du côté de Tottenham.

Comme le Barça, Tottnham s'intéresse à Nagelsmann et Rodgers